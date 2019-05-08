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скриншот "Татарстан 24"

В центре Казани задержали водителя, который пьяным повез семью на парад Победы

Cегодня, 15:20 347 4 Автор: prokazan.ru

В центре Казани на площади Свободы накануне задержали водителя Volkswagen, который пьяным повез семью смотреть на парад Победы. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Сотрудники ГИБДД накануне утром остановили автомобиль, который показался им подозрительным, выяснилось, что водитель, который ехал вместе с женой и детьми, был пьян. По его словам, он пообещал семье свозить их на парад, а нарушить обещание не мог, даже несмотря на выпитый с утра алкоголь.

В какой-то момент водитель попытался пешком скрыться с места происшествия, но его удалось остановить. Теперь ему грозит лишение водительских прав.

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комментарии

Гость
0
10 мая 2019
15:31
Вот оно, лицо дебила
Горожанин
0
10 мая 2019
15:43
надо было фио и адрес на доску позора, в центре города
Горожанин
1
10 мая 2019
15:59
Гаец не жирноват ли? Щас пуговицы отлетят с живота...
Горожанин
0
10 мая 2019
16:35
татарин наверно
В ответ на комментарий пользователя
Гаец не жирноват ли? Щас пуговицы отлетят с живота...
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