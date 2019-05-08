В центре Казани задержали водителя, который пьяным повез семью на парад Победы

В центре Казани на площади Свободы накануне задержали водителя Volkswagen, который пьяным повез семью смотреть на парад Победы. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Сотрудники ГИБДД накануне утром остановили автомобиль, который показался им подозрительным, выяснилось, что водитель, который ехал вместе с женой и детьми, был пьян. По его словам, он пообещал семье свозить их на парад, а нарушить обещание не мог, даже несмотря на выпитый с утра алкоголь.

В какой-то момент водитель попытался пешком скрыться с места происшествия, но его удалось остановить. Теперь ему грозит лишение водительских прав.