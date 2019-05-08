В Казани осудили водителя Mazda, насмерть сбившего пешехода во время гонки

В Казани осудили 29-летнего водителя Mazda СХ-7, который во время гонки насмерть сбил пешехода, о вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, 16 февраля около 23:30 на Сибирском тракте во время уличных гонок двух иномарок - Opel и Mazda СХ-7, вторая иномарка насмерть сбила пешехода, который шел вдоль дороги в сторону поселка Дербышки.

Пьяный водитель скрылся, выяснилось, что он совершил наезд не на своем автомобиле, личность водителя установили через адрес хозяйки Mazda. К тому моменту он застрял в сугробе в поселке Нагорный и позвонил своей подруге, по телефону он также рассказал о произошедшем наезде. Девушка уговорила его сдаться полиции.

Суд приговорил водителя к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.