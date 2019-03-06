В Казани девушка на Daewoo оказалась в «плену» гигантской лужи на Гагарина

В Казани на улице Гагарина около пересечения с улицей Голубятникова девушка на Daewoo Nexia оказалась в плену посреди гигантской лужи, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Девушка на Daewoo решила переехать лужу, но авто заглохло на полпути. Выбраться самостоятельно девушка не смогла, при этом у нее даже не было возможности открыть дверь машины - со всех сторон она была окружена водой.

- Парень один спрашивал, если есть трос - давай вытащу. Трос то есть, но он туда даже залезть не смог, нужны, как минимум, резиновые сапоги, - рассказала девушка.

Как именно удалось спастись девушке, не сообщается.