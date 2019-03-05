В Татарстане на «зеленой стоянке» на трассе М7 нашли женщину без сознания

В Татарстане на трассе М7 на 945 километре на площадке отдыха «Рахмат поляна» в Мамадышском районе нашли женщину без сознания, сообщение поступило 5 марта в 11.35.

На место выехали спасатели, которые выяснили, что пострадавшая — продавец торговой точки. Женщине стало плохо, она вышла на улицу, где и упала без сознания. Спасатели привели ее в чувство и оказали первую помощь: обогрели и напоили горячим чаем.

— До приезда скорой помощи осуществляли контроль её состояния, — сообщили в МЧС Татарстана. — Затем спасатели транспортировали пострадавшую до «скорой».