В Казани ГИБДД проверит, как уступают дорогу «скорой»

В Казани ГИБДД завтра проверит, как уступают дорогу скорой помощи, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Согласно правилам, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам с включенным маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, а также автомобилям со специальными цветографическими схемами на поверхности и включенной «сигналкой».

Ответственность за нарушение данного правила дорожного движение предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев.