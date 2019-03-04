В Альметьевске взорвалась припаркованная иномарка

В Альметьевске сегодня утром на проспекте Строителей взорвался Volkswagen Touareg, информацию подтвердили в МЧС по РТ. В Сети также появилось видео взрыва.

Предварительно, в 9:09 из-за неисправности механизмов автомобиля взорвался и загорелся внедорожник, водитель успел выскочить из подорвавшейся машины, прибывшие пожарные потушили огонь.

В результате были сожжены внутренняя обшивка внедорожника, сиденье и панель приборов, 57-летнего водителя с ожогами кистей рук, лица и шеи госпитализировали.