В Татарстане осудили байкера, из-за которого погиб его пассажир

В Тюлячинском районе Татарстана осудили 21-летнего байкера, из-за которого в ДТП погиб 26-летний пассажир, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, в ночь на 6 мая пьяный парень за рулем мотоцикла "Кавасаки" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате погиб 26-летний пассажир мотоцикла.

В ходе расследования выяснилось, что водителя привлекали к административной ответственности за управление мотоциклом в нетрезвом виде, тогда его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс рублей.

Суд принял решение, что ближайшие три года байкер проведет в колонии общего режима.