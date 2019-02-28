В Казани осудили водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода

В Казани осудили 61-летнего водителя "ПАЗа", который летом прошлого года насмерть сбил на улице Васильченко пьяного 30-летнего пешехода. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Водитель ночью 7 августа ехал в сторону улицы Восстания, в какой-то момент он сбил пьяного пешехода, двигавшегося по проезжей части. Пострадавший скончался в больнице.

На водителя завели дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", свою вину подсудимый полностью признал.

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года и с лишением права управлять авто на три года. Также он заплатит 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.