Проект автотрассы «Москва - Казань» начнут разрабатывать в этом году

В этом году собираются начать проектировать скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань, его включили в финансовый план компании "Автодор" на 2019 - 2021 годы. Об этом сообщает ТАСС.

- Финплан предусматривает полностью финансирование этого проекта [автотрассы Москва - Казань] в том формате, в котором он одобрен на уровне государства, - сказал зампредседателя правления ГК "Автодор" Георгий Чичерин.

Работы по проектированию и планировке территории в рамках проекта планируется начать в текущем году, в конце 2020 - начале 2021 года собираются начать строительно-монтажные работы.

Скоростная дорога из Казани в Москву будет проходить через 6 районов Татарстана - Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Пестречинский, длина участка составит 133 км. Трасса будет пересекать автодорогу Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, затем Р-239 Казань – Оренбург и выходить на участок Сорочьи Горы – Шали, то есть перед развязкой М7.