Ехавший в «Царево Village» автобус попал в ДТП, пострадали семеро

В Казани на проспекте Победы около остановки «Агропромышленный парк Казань» накануне в ДТП попал Mercedes, который вез пассажиров в жилой комплекс «Царево Village», сообщения об этом появились в соцсетях.

ДТП случилось поздно вечером, предварительно, Mercedes остановился на остановке, чтобы подобрать пассажиров. В микроавтобус на высокой скорости въехал маршрутный автобус №5, затем МАЗ врезался в надземный пешеходный переход.

В столкновении пострадали семь человек из Mercedes, пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 7, один от госпитализации отказался.