В РТ осудили водителя «Лады», из-за которого погибли байкер с пассажиркой

В Альметьевске осудили 20-летнего парня, который под наркотиками на "Ладе" столкнулся с мотоциклом, в результате погибли 34-летний байкер и его 21-летняя пассажирка. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, 29 июля около 1 часа ночи 20-летний водитель "Лады" 14-й модели в состоянии наркотического опьянения на перекрестке улиц Шевченко - Радищева, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его пассажирка погибли на месте. Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

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