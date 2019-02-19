Под Казанью сняли на видео, как сбили пешехода, побежавшего навстречу машине

На трассе Казань – Малмыж в Высокогорском районе сегодня утром сбили 31-летнего пешехода, который, увидев машину, побежал ей навстречу, запись столкновения появилась в Сети.

Предварительно, сегодня утром вблизи Научного городка мужчина стоял на обочине, увидев авто, он побежал к нему, водитель не успел среагировать и сбил его.

Пострадавшего доставили в 7-ю горбольницу Казани, у него диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, передает "Татар Информ".