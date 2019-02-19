В Казани арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода во время гонки

В Казани арестовали 29-летнего Александра Егорова, который в минувшую субботу насмерть сбил 32-летнего пешехода во время уличной гонки, об этом стало известно сегодня в суде.

16 февраля около 23:30 на Сибирском тракте во время уличных гонок двух иномарок - Opel и Mazda СХ-7, вторая иномарка насмерть сбила 32-летнего пешехода, который шел вдоль дороги в сторону поселка Дербышки. Водитель скрылся, выяснилось, что он совершил наезд не на своем автомобиле, личность водителя установили через адрес хозяйки Mazda. К тому моменту он застрял в сугробе в поселке Нагорный.

На водителя завели дело по статье 264 УК РФ ч. 4 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предварительно, он во время совершения ДТП был пьян.

Сам подозреваемый работает тонировщиком в одном из автосалонов Казани, ранее он был судим за кражу.

Суд принял решение отправить водителя на 2 месяца в СИЗО.