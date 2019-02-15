Стала известна дата похорон четырех студенток, погибших под Казанью

Стало известно, когда похоронят четырех девушек из Алексеевского района, погибших накануне в ДТП под Казанью, об этом сообщает местная газета "Заря".

Тела трех девушек-пассажирок будут находиться в Аграрном колледже с субботы. Прощание с ними начнется в воскресенье с 8 до 10:30 часов в фойе колледжа. С 18-летней Викторией Козловой, которая была за рулем автомобиля, можно будет проститься дома. В колледж ее привезут непосредственно в день похорон - в воскресенье.

В 10:30 назначен вынос четырех гробов с телами. Траурная процессия пройдет по улицам поселка до храма. Отпевание начнется в 12:00 в храме Воскресения Христова.

В связи с гибелью девушек городское праздничное мероприятие "Зимние забавы" переносится на следующее воскресенье.

Напомним, накануне в 17:20 на дороге Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем "Лады" 13-й модели в условиях сильного снегопада превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "КАМАЗом". "Лада" практически полностью оказалась под фурой, все четыре девушки из легкового авто погибли на месте. Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой было 20 лет.