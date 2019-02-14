В Казани девятибалльные пробки: город стоит

В Казани сейчас наблюдаются сильные пробки, по данным сервиса Яндекс.Пробки, город стоит.

Движение затруднено в центре, в частности, на улицах Право- и Левобулачная, Саид-Галеева, Ташаяк, Татарстан, Вишневского, Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Аделя Кутуя.

Скорость движения машин составляет около 5 км/ч.

Сейчас в городе продолжается сильная метель, также произошло несколько ДТП, во многом по этим причинам скорость передвижения по городу невысока. Метель, согласно прогнозу синоптиков, продлится вплоть до завтрашнего утра.