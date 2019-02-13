На Танковом кольце водитель Volkswagen во время тест-драйва столкнулся с Jaguar

В Казани накануне вечером на Танковом кольце водитель Volkswagen столкнулся с Jaguar во время тест-драйва, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, клиент автосалона, который записался на пробную поездку, заезжал на Танковое кольцо со стороны Оренбургского тракта и, согласно дорожным знакам, должен был уступить дорогу автомобилям, едущим по кольцу. Тем не менее он не уступил дорогу Jaguar, столкнувшись с ним.

В Volkswagen после удара сработали все подушки безопасности, машину увезли на эвакуаторе.