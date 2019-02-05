В Казани отказались возбуждать дело на водителя, насмерть сбившего женщину

В Казани правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за смерти 78-летней пенсионерки, которую насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку, об этом в соцсетях рассказала родственница пострадавшей женщины.

Напомним, вечером 19 декабря 33-летний водитель на "Ладе Калина" у дома № 74 по улице Центральная сбил женщину, которая вдоль проезжей части по ходу движения машины. Водитель превысил скорость и сбил ее, пострадавшая получила ушиб головного мозга и закрытый перелом костей таза, она скончалась спустя несколько часов в РКБ.

После проведенной проверки было принято решение не возбуждать уголовного дела, так как пенсионерка, по данным МВД, сама нарушила ПДД, из-за чего и случился наезд.

- В конце прошлого года (19.12.2018) в нашей семье произошло ужасное: около дома насмерть сбили мою бабушку. Она умерла в больнице от полученных травм. Сегодня мы получили заключение медицинской экспертизы и постановление ГИБДД об отказе о возбуждении уголовного дела по отношению к водителю. Были переломаны почти все кости, разорвано лёгкое, и это, по словам следователя, при условии, что водитель двигался со скоростью 35-40км/час.



Плюс написано, что ДТП произошло по вине пешехода(переходила дорогу в неположенном месте). Но если кто-то был в Салмачах, то переходов там либо нет, либо если переходить дорогу по переходу, дальше вам придётся идти вдоль неочищеной проезжей части, - рассказал родственница.

Она собирается привлечь к ДТП внимание общественных деятелей, блогеров и людей, которые смогут дать ход этому делу.