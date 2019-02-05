Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

14:51, сегодня
В Казани депутаты обратятся в Москву, чтобы запретить стоянку авто без номеров
14:49, сегодня
В Нижнекамске из-за колеи на дороге машину выбросило на остановку
14:16, сегодня
В Казани отказались возбуждать дело на водителя, насмерть сбившего женщину
14:00, сегодня
Бюджет России может начать финансировать университет Иннополис
19:05, 05.02.2019
Где купить новую квартиру: обзор казанских жилых комплексов
13:59, сегодня
Полиция освободила нижнекамца, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
13:39, сегодня
В Татарстане части тела пропавшей женщины нашли в разных пакетах
12:47, сегодня
В казанском «Салават Купере» заселили еще один дом
08:00, 05.02.2019
«Финжир» дает возможность казанцам приумножить свои доходы
12:29, сегодня
В Челнах уборщица поликлиники протирала столы в грязных перчатках
12:01, сегодня
В Казани из детсада эвакуировали свыше 100 человек
11:21, сегодня
На улице Карбышева Nissan опрокинулся после ДТП
10:59, сегодня
В казанском Кремле ответили на слухи о визите Путина
10:36, сегодня
Казанский пороховой завод купит три Toyota Camry
10:19, сегодня
В Казани после смерти дочери активистки пройдет марш «материнского гнева»
10:15, сегодня
«Мой Билайн»: новый интерфейс и бонусы за любые покупки
10:13, сегодня
В РФ осудили экс-депутата, который шесть раз выстрелил в голову крестного отца
10:03, сегодня
Сын активистки против татарского языка прокомментировал снятое им интимное видео
09:40, сегодня
В России полностью исчезнут дачи
09:29, сегодня
Экс-гендиректор крупного сельхозпредприятия из Татарстана погиб в ДТП
09:12, сегодня
В Челнах активиста оштрафовали за баннер против президента
09:03, сегодня
В Казани пройдет массовая «облава» на водителей автобусов
19:42, 06.02.2019
Казань сегодня: смерть в фуре на путях и вторая ветка метро
17:38, 06.02.2019
В Нижнекамске скончался первый директор шинного завода Николай Зеленов
17:30, 06.02.2019
Назад в СССР: в Казани пенсионерам предлагают пенсию в 850 тысяч рублей в месяц
17:12, 06.02.2019
В Набережных Челнах нашли пропавшего 22-летнего парня
17:06, 06.02.2019
Главный онколог Татарстана объяснил деление на «славянский» и «татарский» рак
16:31, 06.02.2019
В Татарстане мужчина битой проломил череп незнакомцу
16:28, 06.02.2019
Верховный суд РФ признал недействительной схему по мусоросжигательному заводу
16:05, 06.02.2019
В Казани объявили в розыск стрелка Порохового завода
16:03, 06.02.2019
СМИ: мужчины, найденные в сгоревшей маршрутке в Магнитогорске, были застрелены
15:33, 06.02.2019
В Набережных Челнах суд признал фан-клуб «Камаза» экстремистской организацией
15:21, 06.02.2019
В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре нашли повешенного водителя
14:53, 06.02.2019
Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек
14:28, 06.02.2019
В соседней республике голодные свиньи насмерть загрызли свою хозяйку
14:03, 06.02.2019
Билайн ускорил мобильный интернет для жителей самого крупного района Казани
14:02, 06.02.2019
В Нижнекамске осудили мужчину, который до смерти избил любовницу
13:44, 06.02.2019
Под Казанью у Волги закопали 80 тонн протухшего куриного мяса? СК проверит
13:00, 06.02.2019
В Казани сняли на видео, как водитель «Лады» врезается в ограждение Миллениума
12:32, 06.02.2019
Россиянка пыталась вывезти за границу в нижнем белье бриллианты на 8 млн рублей
11:59, 06.02.2019
СМИ: межрегиональные автобусные перевозки могут приостановить из-за штрафов
11:59, 06.02.2019
В Татарстане откажутся от бумажных постановлений ГИБДД и квитанций ЖКХ
11:07, 06.02.2019
Стала известна еще одна жертва мужчины с ножом из Дербышек
10:45, 06.02.2019
В Челнах сотрудники ГИБДД помогли потушить «Газель», которая загорелась на мосту
10:34, 06.02.2019
Строительство второй ветки метро Казани начнется до лета
10:19, 06.02.2019
Прокуратура Челнов потребовала закрыть в соцсетях группу с пропагандой АУЕ
10:06, 06.02.2019
Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз потребовал от клуба 64 млн рублей
09:53, 06.02.2019
В Челнах ночью в «VIP сауне» чуть не сгорели посетители
09:32, 06.02.2019
В Казани изменилась схема движения транспорта на Танковом кольце
09:27, 06.02.2019
Нижнекамец три года осквернял могилу знакомого, сваливая на нее отходы
09:09, 06.02.2019
В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных
19:45, 05.02.2019
Казань сегодня: очищение от бездомных и принуждение к сексу учителем
19:05, 05.02.2019
Где купить новую квартиру: обзор казанских жилых комплексов
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
18:00, 05.02.2019
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
17:51, 05.02.2019
Министр информатизации РТ предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКХ
17:12, 05.02.2019
В Татарстане ожидается усиление метели
17:10, 05.02.2019
В Набережных Челнах разыскивают молодого парня
16:36, 05.02.2019
Минниханова попросили создать в университете Иннополиса военную кафедру
16:09, 05.02.2019
На теле нижнекамца, задержанного за изготовление взрывчатки, нашли следы пыток
15:56, 05.02.2019
В Казани заключили контракт на первый участок второй линии метро
15:34, 05.02.2019
Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?
15:00, 05.02.2019
Прокуратура проверит школу Казани, где учительница назвала ученицу дурой
14:45, 05.02.2019
В МВД заявили, что критиковавший Ирину Волк челнинский участковый — фейк
14:35, 05.02.2019
Казанского педагога обвинили в принуждении к сексу учениц. Он подает в суд
14:01, 05.02.2019
Дизайнер Артемий Лебедев о станции «Дубравная»: «Лютейший шлак из тридемакса»
13:27, 05.02.2019
Метшин о ситуации с автобусами города: «Все, что можем, мы делаем»
13:19, 05.02.2019
Учитель из Челнов потребовал наказать полицейских, которые преследовали его
12:58, 05.02.2019
В Казани на два с половиной месяца перекрыли часть улицы Спартаковская
11:59, 05.02.2019
Россиян избавят от «поверочного рабства» со счетчиками воды
11:51, 05.02.2019
В Татарстане осудили девушку, спаивавшую 15-летнюю знакомую
11:03, 05.02.2019
В Казани фура перекрыла трамвайные пути
10:40, 05.02.2019
В Татарстане водитель «Нивы» врезался в пожарного на «МАЗе» и погиб
10:27, 05.02.2019
В Татарстане хирург вырезал пациенту часть кишечника почти без разрезов
10:18, 05.02.2019
Властям Казани поручили очистить теплотрассы от бездомных
09:50, 05.02.2019
ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я — профессионал»
09:24, 05.02.2019
В Казани закроется один из гипермаркетов «Бахетле»
09:01, 05.02.2019
Казань встала в девятибалльных пробках
архив ProKazan.ru

В Казани отказались возбуждать дело на водителя, насмерть сбившего женщину

Cегодня, 14:16 161 7 Автор: prokazan.ru

В Казани правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за смерти 78-летней пенсионерки, которую насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку, об этом в соцсетях рассказала родственница пострадавшей женщины.

Напомним, вечером 19 декабря 33-летний водитель на "Ладе Калина" у дома № 74 по улице Центральная сбил женщину, которая вдоль проезжей части по ходу движения машины. Водитель превысил скорость и сбил ее, пострадавшая получила ушиб головного мозга и закрытый перелом костей таза, она скончалась спустя несколько часов в РКБ.

После проведенной проверки было принято решение не возбуждать уголовного дела, так как пенсионерка, по данным МВД, сама нарушила ПДД, из-за чего и случился наезд.

- В конце прошлого года (19.12.2018) в нашей семье произошло ужасное: около дома насмерть сбили мою бабушку. Она умерла в больнице от полученных травм. Сегодня мы получили заключение медицинской экспертизы и постановление ГИБДД об отказе о возбуждении уголовного дела по отношению к водителю. Были переломаны почти все кости, разорвано лёгкое, и это, по словам следователя, при условии, что водитель двигался со скоростью 35-40км/час.

Плюс написано, что ДТП произошло по вине пешехода(переходила дорогу в неположенном месте). Но если кто-то был в Салмачах, то переходов там либо нет, либо если переходить дорогу по переходу, дальше вам придётся идти вдоль неочищеной проезжей части, - рассказал родственница.

Она собирается привлечь к ДТП внимание общественных деятелей, блогеров и людей, которые смогут дать ход этому делу.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

На улице Карбышева Nissan опрокинулся после ДТП
Названы районы Татарстана, где в ДТП погибает больше всего людей
Экс-гендиректор крупного сельхозпредприятия из Татарстана погиб в ДТП
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках
В Казани сняли на видео, как водитель «Лады» врезается в ограждение Миллениума
В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных
В Казани фура перекрыла трамвайные пути
В Татарстане водитель «Нивы» врезался в пожарного на «МАЗе» и погиб
Виновный в столкновении водитель троллейбуса снял драматический клип о ДТП
На улице Вишневского четыре авто столкнулись по принципу домино
На парковке у Центра семьи «Казан» дрифтующий водитель протаранил столб
В Дербышках водитель Hyundai насмерть сбил лежавшего мужчину
В Татарстане водитель «Лады» врезался в автобус на «встречке»
В центре Казани автобус врезался в столб
На улице Мавлютова водитель троллейбуса сбил пенсионерку
На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов
Опубликовано видео с места ДТП, где насмерть зажало охранника
На улице Губкина насмерть сбили 20-летнюю девушку
В Татарстане в ДТП погибли двое детей
На перекрестке улиц Ямашева и Бондаренко BMW сбил пони
Мотор оказался в салоне: на улице Клары Цеткин Daewoo врезалась в опору моста
В Казани Toyota повисла над Булаком
Показать больше...

комментарии

Руский обыватель
1
07 февраля 2019
14:37
Во-первых если гне хотите попасть под колеса то надо одеваться поярче. В Белорусссии поэтому даже издали закон что пешеходы должны иметь на себе светоотражатель.

Вряд ли водитель совсем уже садист и задавил специально, сокрее всего он просто не видел ее издалека, а потом было уже поздно.
Горожанин
0
07 февраля 2019
14:39
Но закон Где законОткупились...
Горожани
0
07 февраля 2019
14:58
[***]- муха, м.т.
Горожанин
0
07 февраля 2019
14:59
Редактор в этой шараге вообще есть? Кто-нибудь тексты перед опубликованием читает???
Руский обыватель
0
07 февраля 2019
15:10
Да, бывает что задавят и откупаются. Но бывает и так:


В ответ на комментарий пользователя
Но закон Где законОткупились...
Развернуть
Руский обыватель
0
07 февраля 2019
15:12
типичные примеры


добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2215 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2653 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов

ProKazan.ru узнал, как вернуть себе красивую улыбку

01.02.2019

12:40

Новости Челнов
В Челнах уборщица поликлиники протирала столы в грязных перчатках

07.02.2019

12:29

1

В Челнах создали петицию против прекращения раздельного сбора мусора

Петицию подписали 233 человека

07.02.2019

11:49

1

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
1578 28
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

870 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

Репортажи ProKazan
806 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2851 80
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
1405 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

2272 12
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова

То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова

Репортажи ProKazan
4749 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3624 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»