В Казани изменилась схема движения транспорта на Танковом кольце

В Казани изменилась схема движения на Танковом кольце, там был запрещен съезд с проспекта Универсиады. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Для выезда на улицу Танковая при движении по проспекту Универсиады со стороны центра города необходимо съехать на улицу 2-я Газовая и двигаться далее по улицам Газовая, Павлюхина и Оренбургский тракт или, съехав на улицу Даурская, далее следовать по Оренбургскому тракту.

В ГИБДД изменения объяснили тем, что съезд стал одним из мест концентрации ДТП – в прошлом году на данном участке дороги произошло более 30 аварий.