В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных

В Казани накануне на станции "Казань" снегоуборочный поезд протаранил вагоны для перевозки заключенных, в момент ДТП заключенных в вагонах не было. Об этом сообщает РИА Новости.

- Повреждены два спецвагона. Спецконтингента – осуждённых или следственно арестованных – в момент происшествия в вагонах не было, - сообщили во ФСИН.

Один человек в столкновении пострадал, им оказался начальник караула ФСИН по Волгоградской области, у него диагностировали ушибы.

Приволжское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту инцидента, проверяется версия того, что работник станции въехал на снегоуборщике на пути, предназначенные для приема и отправки заключенных.