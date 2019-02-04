Метшин о ситуации с автобусами города: «Все, что можем, мы делаем»

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня побывал в "ПАТП №4", где посмотрел, как сейчас готовятся водители к рейсам, сообщается на официальном портале мэрии города.

Само "ПАТП-4" является одним из наиболее крупных в Казани, его водители перевозят почти четверть пассажиров (22,5%) оно обслуживает 21 автобусный маршрут, в том числе 19 городских и 2 сезонных специальных.

Всего в ПАТП-4 имеется 247 автобусов, к 2022 году руководство собирается продать 130 автобусов, которые были куплены в 2012 году, в другие города.

Благодаря повышению тарифа на проезд появится возможность принять на работу порядка 20-30 водителей, чтобы частично закрыть потребность предприятия.

- Все, что можем, мы делаем. Сейчас очередь за качеством обслуживания пассажиров – отношением водителей, скоростным режимом, чтобы никаких падений пассажиров не было. Вот над чем мы должны вместе работать. Культура и качество обслуживания пассажиров общественного транспорта – это сегодня вопрос номер один. Все остальное мы смогли реализовать за эти годы, – отметил Метшин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани будут ежегодно повышаться стоимость проезда на общественном транспорте на 1 рубль, перевозчики "просили увеличить стоимость проезда до 32 рублей", но было принято решение сделать тариф в 27 рублей.