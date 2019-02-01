В центре Казани открылась четырехэтажная подземная парковка почти на 1000 мест

В центре Казани сегодня открылась четырехуровневая подземная парковка на 957 автомобилей, в ее открытии принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе "ТАИФ".

Строительство платного паркинга началось в сентябре 2016 года на площади перед НКЦ, работы по строительству должны были завершиться еще до Чемпионата мира, но подрядчики не успели закончить объект вовремя, поэтому его открытие перенесли. Кроме подземных работ существенные изменения произошли и на прилегающей к парковке территории, находящейся над землей: был разбит сквер с небольшими зелеными зона и смотровой площадкой, установлены скамейки и урны.

Сегодня состоялось официальное открытие паркинга.

- Новый паркинг призван разгрузить близлежащие улицы от припаркованных к обочинам автомобилей, а также сделать более доступной для посещения Кремлевскую набережную и исторический центр Казани, как для самих горожан, так и для гостей столицы, - заявили в компании "ТАИФ".

Заезды расположены как с улицы Пушкина, так и с улицы Подлужной. Въездные пандусы снабжены электрическим обогревом для предотвращения наледи.

Паркинг позволяет разместить 957 автомобилей. На поверхности расположено 62 парковочных места для лиц с ограниченными возможностями, стоянка для туристических автобусов и входы в подземную часть. На четырех уровнях подземной части – 895 машиномест. Здесь же оборудованы 8 зарядных станций для электрокаров и бесконтактная автоматическая мойка с индивидуальными боксами, а также девять терминалов оплаты.