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В центре Казани открылась четырехэтажная подземная парковка почти на 1000 мест

Cегодня, 14:56 232 7 Автор: prokazan.ru

В центре Казани сегодня открылась четырехуровневая подземная парковка на 957 автомобилей, в ее открытии принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе "ТАИФ".

Строительство платного паркинга началось в сентябре 2016 года на площади перед НКЦ, работы по строительству должны были завершиться еще до Чемпионата мира, но подрядчики не успели закончить объект вовремя, поэтому его открытие перенесли. Кроме подземных работ существенные изменения произошли и на прилегающей к парковке территории, находящейся над землей: был разбит сквер с небольшими зелеными зона и смотровой площадкой, установлены скамейки и урны.

Сегодня состоялось официальное открытие паркинга.

- Новый паркинг призван разгрузить близлежащие улицы от припаркованных к обочинам автомобилей, а также сделать более доступной для посещения Кремлевскую набережную и исторический центр Казани, как для самих горожан, так и для гостей столицы, - заявили в компании "ТАИФ".

Заезды расположены как с улицы Пушкина, так и с улицы Подлужной. Въездные пандусы снабжены электрическим обогревом для предотвращения наледи.

Паркинг позволяет разместить 957 автомобилей. На поверхности расположено 62 парковочных места для лиц с ограниченными возможностями, стоянка для туристических автобусов и входы в подземную часть. На четырех уровнях подземной части – 895 машиномест. Здесь же оборудованы 8 зарядных станций для электрокаров и бесконтактная автоматическая мойка с индивидуальными боксами, а также девять терминалов оплаты.

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комментарии

Горожанин
0
02 февраля 2019
15:26
Какую только фигню не купят, лишь бы выпендрнаться перед друг другом. Потом удивляются, почему город такой. Манеры неизменно идут сверху вниз.
Горожанин
0
02 февраля 2019
15:30
Еще перевоспитывать собрались. Все сми уже за..рали своим воспитательным процессом. Ничего ни полезного, ни интересного нет, абсолютли.
Горожанин
0
02 февраля 2019
15:48
вот это правильно сказал
Горожанин
0
02 февраля 2019
16:07
О, я тоже хочу быть открывателем автостоянок и жить в Дубаях )) А что это за драндулеты на фото ,а?
Горожанин
0
02 февраля 2019
16:22
Машинки интересней рассматривать,чем думать о благосостоянии населения и искать решения проблем в социальном неравенстве .
Юрий
0
02 февраля 2019
16:26
А почему 62 места для инвалидов и только на поверхности ,по ФЗ РФ №181 "О социальной защите инвалидов РФ " должно быть 96 и на подземной?
Горожанин
0
02 февраля 2019
16:50
А лучше как в Кастораме, все места для инвалидов и несколько для неинвалидов и подальше ,за сто метров от ТЦ . Он наверно из за этого и закрывается.
В ответ на комментарий пользователя
А почему 62 места для инвалидов и только на поверхности ,по ФЗ РФ №181 "О социальной защите инвалидов РФ " должно быть 96 и на подземной?
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