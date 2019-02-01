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"Татарстан 24"

В Дербышках водитель Hyundai насмерть сбил лежавшего мужчину

Cегодня, 13:56 873 5 Автор: prokazan.ru

В казанском поселке Дербышки на пересечении улиц Мира и Советская водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который, по его словам, лежал на дороге. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Наезд случился сегодня утром, по словам водителя, перед ним ехала "Лада", которая резко попыталась объехать лежащего на дороге человека, но задела его. Водитель Hyundai также попытался среагировать, но не успел и переехал мужчину. 

На место вызвали врачей, пешеход, впрочем, был уже мертв. Водитель сообщил, что этого мужчину сбили задолго до того, как он и другой водитель здесь оказались.

Разбираться в обстоятельствах наезда будут правоохранительные органы.

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комментарии

Горожанин
0
02 февраля 2019
14:23
Может не сбил а наехал ?
Горожанин
0
02 февраля 2019
14:55
Он изначально на боку лежал, в позе венеры урбинской.
В ответ на комментарий пользователя
Может не сбил а наехал ?
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Горожани
0
02 февраля 2019
15:19
Один сбил, другой, для верности, переехал.Кого посодют ?
Горожанин
0
02 февраля 2019
15:23
Гаишникам удача. Не надо искать виноватого, повесят на соляркина и всего делов.
Горожанин
0
02 февраля 2019
16:14
Ужас ...ять

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