В Дербышках водитель Hyundai насмерть сбил лежавшего мужчину

В казанском поселке Дербышки на пересечении улиц Мира и Советская водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который, по его словам, лежал на дороге. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Наезд случился сегодня утром, по словам водителя, перед ним ехала "Лада", которая резко попыталась объехать лежащего на дороге человека, но задела его. Водитель Hyundai также попытался среагировать, но не успел и переехал мужчину.

На место вызвали врачей, пешеход, впрочем, был уже мертв. Водитель сообщил, что этого мужчину сбили задолго до того, как он и другой водитель здесь оказались.

Разбираться в обстоятельствах наезда будут правоохранительные органы.