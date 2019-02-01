В Татарстане водитель «Лады» врезался в автобус на «встречке»

Накануне вечером в Нижнекамске на улице Гагарина 30-летний водитель "Лады Гранта" выехал на встречную полосу и врезался в автобус — в аварии пострадали три человека, сообщили в ГИБДД.

Водитель выехал на полосу встречного движения, но мужчина не успел вернуться на свою полосу — произошло лобовое столкновение его машины с автобусом «НЕФАЗ». В результате ДТП пострадал водитель "Лады" и его 27-летний пассажир — обоих доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Также ушиб ноги получил 47-летний кондуктор общественного транспорта.