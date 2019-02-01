ГИБДД собирается закрыть съезд на Танковое кольцо

ГИБДД Казани собирается запретить съезд проспекта Универсиады на Танковое кольцо, установив там знаки 4.1.2 «Движение направо», 3.1 «Движение запрещено», об этом говорится в сообщении ведомства.

- Съезд стал одним из мест концентрации ДТП - в прошлом году на данном участке дороги произошло более 30 ДТП, - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что если вы едете по проспекту Универсиады, то для выезда на улицу Танковая нужно сначала съехать на улицу 2-я Газовая, а после поехать по улицам Газовая, Павлюхина и Оренбургский тракт или, съехав на улицу Даурская, ехать по Оренбургскому тракту.