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архив ProKazan.ru

ГИБДД собирается закрыть съезд на Танковое кольцо

Cегодня, 09:34 452 1 Автор: prokazan.ru
Из-за большого количества ДТП

ГИБДД Казани собирается запретить съезд  проспекта Универсиады на Танковое кольцо, установив там знаки 4.1.2 «Движение направо», 3.1 «Движение запрещено», об этом говорится в сообщении ведомства.

- Съезд стал одним из мест концентрации ДТП - в прошлом году на данном участке дороги произошло более 30 ДТП, - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что если вы едете по проспекту Универсиады, то для выезда на улицу Танковая нужно сначала съехать на улицу 2-я Газовая, а после поехать по улицам Газовая, Павлюхина и Оренбургский тракт или, съехав на улицу Даурская, ехать по Оренбургскому тракту.

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комментарии

Артур
0
02 февраля 2019
10:26
Непонятно где всё таки место концентрации ДТП - при въезде с пр.Универсиады на Танковое кольцо или при съезде с Танкового кольца на ул.Танковая. И будет ли закрыт поворот с пр.Универсиады на Оренбургский тракт перед Танковым кольцом.
Горожанин
0
02 февраля 2019
10:52
Самая дурацкая развязка которая есть в Казани. Разве не могли сразу все варианты рассмотреть. Да с проспекта Универсиады - это ...ОПА. Также ..ОПА с Оренбургского тракта выезд. Там минимум 2х уровневая развязка должна быть. Но таких в Казани нет и наверно не будет НИКОГДА
Горожанин
0
02 февраля 2019
10:56
Имеется ввиду вот этот съезд
В ответ на комментарий пользователя
Непонятно где всё таки место концентрации ДТП - при въезде с пр.Универсиады на Танковое кольцо или при съезде с Танкового кольца на ул.Танковая. И будет ли закрыт поворот с пр.Универсиады на Оренбургский тракт перед Танковым кольцом.
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