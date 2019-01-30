В Казани водитель автобуса пригрозил «набить морду» пассажирке

В казанском автобусе №89 водитель пригрозил набить морду одной из пассажирок в ходе конфликта из-за недостаточно быстрой оплаты проезда, об этом сообщает "Казанский репортер".

- Женщина забежала на половине остановке, кода он уже отъезжал. Водитель ее запустил. Женщина, не успев отдышаться, стала открывать сумку. А кондуктор начала тыкать ей в спину считывателем, - рассказала очевидица происшествия предысторию конфликта.

После этого началась словесная перепалка, в которой принял участие и водитель, угрожавший "набить морду", а также забрать телефон, на который его снимали.

В итоге пожилую пассажирку водитель в наказание не выпускал из автобуса "пару остановок", угрожая "увезти на конечную и там с ней разобраться". В итоге и ей, и свидетельнице удалось покинуть автобус.