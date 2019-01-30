Свыше половины насмерть сбитых пешеходов в Татарстане - предпенсионного возраста

В Татарстане свыше половины всех насмерть сбитых пешеходов в 2018 году оказалась предпенсионного возраста, сообщил сегодня на итоговом заседании ведомства глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов.
- По итогам 2018 года выявлены три основных проблемных направления в сфере дорожно-транспортного травматизма – это наезд на пешеходов, аварийность на пассажирском транспорте и детский травматизм. Треть ДТП приходится именно на пешеходов, более 51 процента погибших пешеходов относятся к старшей возрастной группе – более 50 лет и выше, - сообщил Ленар Габдурахманов.
По его словам, динамика аварийности считается удовлетворительной. Всего в Татарстане было зарегистрировано 4 508 ДТП, в которых 377 человек погибли, а 1651 получили ранение. По сравнению с 2017 годом, отмечается снижение всех трёх показателей аварийности. Количество ДТП на 110 фактов, погибших на 49 человек, раненых на 82 человека.
комментарии
Теперь пешеходы не глядя переходят дорогу , с гордо поднятым носом да ещё прикрикивая на водителей .
Сразу хочу осадить ярые крики в ответ . Пропускать надо , с этим никто не спорит . Но вы элементарно убедитесь сначала в своей безопасности и только потом переходите дорогу и нечего нос задирать . Неужели чёрт возьми это так сложно ??!!!
Просто помните об этом ВСЕ и водители и пешеходы . И не надо думать переходя через зебру что ты типа в "домике" . Прилетит откуда нибудь только потом поздно будет и не поможет вам ваш гордо поднятый нос .
P.S. я за соблюдение ПДД ( для тех кто собирается сейчас орать на меня )
Просто помните об этом ВСЕ и водители и пешеходы . И не надо думать переходя через зебру что ты типа в "домике" . Прилетит откуда нибудь только потом поздно будет и не поможет вам ваш гордо поднятый нос .
P.S. я за соблюдение ПДД ( для тех кто собирается сейчас орать на меня )