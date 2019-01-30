Свыше половины насмерть сбитых пешеходов в Татарстане - предпенсионного возраста

В Татарстане свыше половины всех насмерть сбитых пешеходов в 2018 году оказалась предпенсионного возраста, сообщил сегодня на итоговом заседании ведомства глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов.

- По итогам 2018 года выявлены три основных проблемных направления в сфере дорожно-транспортного травматизма – это наезд на пешеходов, аварийность на пассажирском транспорте и детский травматизм. Треть ДТП приходится именно на пешеходов, более 51 процента погибших пешеходов относятся к старшей возрастной группе – более 50 лет и выше, - сообщил Ленар Габдурахманов.

По его словам, динамика аварийности считается удовлетворительной. Всего в Татарстане было зарегистрировано 4 508 ДТП, в которых 377 человек погибли, а 1651 получили ранение. По сравнению с 2017 годом, отмечается снижение всех трёх показателей аварийности. Количество ДТП на 110 фактов, погибших на 49 человек, раненых на 82 человека.