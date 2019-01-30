МВД не смогло вовремя запустить проверку ОСАГО в РТ с помощью дорожных камер

МВД РФ и Российский союз автостраховщиков не смогли к 1 февраля выполнить поручение правительства и запустить систему проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных видеокамер, система должна была быть запущена в Татарстане и в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант».

Чтобы запустить систему, МВД и автостраховщики должны были объединить собственные базы данных, но из-за «определенных расхождений» не смогли этого сделать, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что в базе страховщиков встречаются ошибки, в том числе в VIN-номерах, также есть дубли полисов ОСАГО. Всего исправления и уточнения необходимо внести в шесть миллионов полисов из 38 миллионов в базе РСА.

В МВД сообщили, что проводят технические работы, чтобы синхронизировать системы.