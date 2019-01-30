В центре Казани автобус врезался в столб, это случилось напротив «ЦУМа» на Московской улице. Об этом сообщает "Татар Информ".
В результате у автобуса треснуло лобовое стекло и разбилась часть бампера.
Обстоятельства ДТП выясняются, на место происшествия прибыл автомобиль медиков.
комментарии
По ездили бы по годам миллионникам нашей страны и вспомнили бы про опасность ПАЗиков и ГАЗелек.
Приезжаешь туда как в прошлый век. И за проезд хоть и карточкой можно платить, но все равно водителю ))) через весь салон проталкиваться