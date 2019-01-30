В центре Казани автобус врезался в столб, это случилось напротив «ЦУМа» на Московской улице. Об этом сообщает "Татар Информ".

В результате у автобуса треснуло лобовое стекло и разбилась часть бампера.

Обстоятельства ДТП выясняются, на место происшествия прибыл автомобиль медиков.