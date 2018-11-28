Метшин пообещал отремонтировать дорогу в поселке Кадышево

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне в ходе встречи с горожанами пообщеал решить ряд проблем, в частности, ремонта дороги в поселке Кадышево и очередей в детсад в "Салават Купере". Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Жительница поселка Кадышево Ольга Рязанова обратилась с просьбой отремонтировать дорогу по улице Новой. Глава города пообещал сделать дорогу на следующий год — ее включат в программу капремонта дорог.

- Мы всегда говорим, что казанцы не должны чувствовать разницы, где они живут — на Фучика, на Амирхана или в Кадышево — везде должно быть комфортно, - отметил Метшин.

Также мэр пообещать проблему дефицита мест в детских садах, на сегодня, очередность в детсады в "Салават Купере" составляет 500 детей. В ЖК собираются построить три новых детсада, открыть их планируется к началу учебного сезона в 2019 году.