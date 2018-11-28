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В Альметьевске осудили парня из Башкирии, насмерть сбившего двух женщин

Cегодня, 12:14 59 0 Автор: prokazan.ru

В Альметьевске суд приговорил 28-летнего жителя Башкортостана, который 30 августа на "Ладе" 99-й модели насмерть сбил двух женщин, о вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, наезд случился в 8:10 на пересечении улиц Шевченко и Тукая, когда люди переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Сбив людей пьяный водитель скрылся, его после задержали сотрудники ДПС.

Ранее водитель уже был наказан по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", после наезда на него возбудили два уголовных дела, в том числе за смертельное ДТП и за нарушение ПДД лицом, которые уже было наказано за вождение в пьяном виде.

Суд приговорил его к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, также его лишили водительских прав на 3 года. Ему нужно будет выплатить компенсации морального вреда родственникам погибших на 150 тысяч рублей. 

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