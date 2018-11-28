В Казани будут судить пенсионера, насмерть сбившего на «зебре» мать с дочкой

В Казани будут судить 70-летнего пенсионера, который в сентябре насмерть сбил 35-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, ДТП случилось 11 сентября около 14 часов, пенсионер, ехавший с высокой скоростью, не заметил женщину и ее дочь, сбив их. Девочка скончалась на месте, женщина погибла в "скорой".

Было возбуждено дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", пенсионера отпустили под подписку о невыезде. Свою вину он признал.

Дело будет рассматривать Московский районный суд Казани.