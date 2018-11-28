В Казани продлили перекрытие дороги по улице Техническая до 31 декабря

В Казани продлили закрытие участка проезжей части по улице Техническая до 31 декабря, соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Движение автомобилей на участке от дома №9 до улицы Нижнекамская будет ограничено до конца текущего года.
Это связано с ремонтом ливневой канализации в рамках реконструкции автомобильной дороги.
комментарии
Улицы Адоратского, Тукая, пока не раскопали на 3 метра вглубь, не могли дорогами сделать!
Как раз должны успеть справиться. Работы полезные, лишь бы качественно все доделали.