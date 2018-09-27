В Казани за год установили 814 светофоров и знаков

В Казани в этом году установили 814 светофоров и знаков, все работы были выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, были установлены 39 светофоров.

- Светофоры появились на пешеходных переходах, где происходит интенсивное движение пешеходов и транспорта. Например, на улицах Вересаева д.1а, Ибрагимова д.12, Ибрагимова д.32а, Деменьтьева на перекрестках улиц Кремлевская и Лобачевского, Даурская и Карбышева, Сибгата Хакима и Нигматуллина. Реконструкцию светофоров провели на перекрестке улиц Чуйкова и Гаврилова, на переходах по улицам Голубятникова и Волгоградская, - сообщили в Министерстве транспорта РТ.

Также оборудованы около 12 км пешеходного ограждения, установлены 19 искусственных неровностей и 775 дорожных знаков.