В Казани беременная пассажирка едва не потеряла ребенка в автобусе

В Казани накануне утром беременная 27-летняя пассажирка автобуса маршрута №53 едва не потеряла ребенка, об этом сообщили в ГИБДД.

Женщина находилась в автобусе, напротив дома №41 по Ленинградской улице из-за резкого маневра водителя она упала, после чего ее с угрозой прерывания беременности доставили в больницу.

О самочувствии пострадавшей на данный момент информации нет.