В Казани из-за строительства парковки перекрыли движение по улице Подлужная

В Казани временно перекроют часть улицы Подлужная, там будут вестись работы по устройству въезда на улицу с 4-уровневой парковки на улицу Пушкина. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

До 30 сентября движение ограничено по проезжей части улице Подлужная, на участке от дома №3а до улицы Саммера в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Адамюка.