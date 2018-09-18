В Татарстане два парня погибли в «Ладе», упавшей с обрыва

В Кукморском районе Татарстана погибли двое парней 27 и 28 лет, которые оказались в сорвавшейся с обрыва в реку "Ладе Калина". Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Вечером 17 сентября трое жителей деревни Мамашир пасли скот, двое из них в какой-то момент сели в "Ладу" и поехали сгонять животных. Однако на берегу реки Бурец обвалился грунт, в результате "Лада" с водителем и пассажиром оказалась в воде.

Третий парень подбежал к обрыву и увидел в двух метрах от берега перевернутый на крышу автомобиль, из воды торчали лишь колеса. Он спустился к к машине и вытащил из нее тело одного из погибших. Тело второго парню помогли извлечь из авто жители деревни.

По данному факту идет доследственная проверка.

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