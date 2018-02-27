В Казани возобновили движение одного из автобусных маршрутов

В Казани вновь начал ездить по улице Зорге маршрутный автобус №90, он был закрыт в 2015 году из-за строительства станции метро "Дубравная". Об этом сообщается на официальном портале мэрии городаю

После снятия ограничения по улице Рихарда Зорге автобус №90 "Станция метро "Площадь Габдуллы Тукая – с.Куюки" при следовании от "Станция метро "Площадь Габдуллы Тукая" осуществляется по улицам Рихарда Зорге – Комиссара Габишева – Кул Гали – жилой массив Салмычи – Куюки.

Напомним, станция метро "Дубравная" открылась 30 августа. Строительство станции велось с 2014 года, ее открытие неоднократно откладывалось. "Дубравная" стала первой станцией казанского метро, на которой проезд можно будет оплатить на всех турникетах бесконтактной банковской картой или телефоном с технологией PayPass.