В Казани на день изменят маршруты трех автобусов

В Казани 15 сентября изменятся три автобусных маршрута - №№22, 28а и 89, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Изменения будут действовать временно, с 8:00 до 14:00, и только в направлении площади Свободы на участке движения по Кремлевской дамбе – площади Тысячелетия – ул.Батурина.

В этот день на Кремлевской набережной пройдет «Кросс наций–2018», с 9:00 до 14:00 запретят движение автомобилей по улице Кремлевская набережная (от ул.Декабристов до ул.Саид-Галеева, а также от ул.Кремлевская набережная до площади Тысячелетия) и улице Саид-Галеева (на перекрестке с ул.Кремлевская набережная в направлении Кировский дамбы).