В четырех казанских поселках перекроют дороги‍

В Казани в четырех поселках - Северный, Грабарский, Кадышево и Дружба - временно перекроют дороги из-за ремонта проезжей части. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

До 30 сентября движение транспорта ограничено на улицах:

ул.2-я Муромская, на участке от ул.Беломорская до СНТ «Сирень» в пос.Северный;

ул.Луначарского, на участке от ул.Дениса Давыдова до ул.Маршала Говорова в пос.Северный;

ул.Котовского, на участке от ул.Беломорская до ул. Пятигорская в пос.Северный;

ул.Максимова, на участке от ул.Карагандинской до ул.Центрально-Мариупольской в пос.Грабарский;

дорога к детскому саду №22, на участке от ул.Р.Зорге до детского сада №22 в пос.Кадышево;

ул.2-ая Кадышевская, на участке от ул.Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»;

ул.Монтажная, на участке от ул.Голубятникова до ГСК «Дружба» в пос.Дружба.