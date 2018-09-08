В Татарстане водитель фуры насмерть сбил пару, переходящую через дорогу

В Елабужском районе Татарстана ночью 7 сентября 34-летний водитель DAF насмерть сбил пару на дороге - 37-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, об этом Prokazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 23:40 на трассе М7 мужчина с женщиной переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда их на высокой скорости сбил водитель фуры. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Ведется следствие по факту ДТП.

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