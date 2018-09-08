В Казани на остановке задымился трамвай

В Казани на остановке "Улица Джаудата Файзи" загорелся травмай №5, об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Предварительно, трамвай задымился уже во время остановки, у него загорелась крыша. Все пассажиры вышли из вагона, огонь попытались потушить при помощи огнетушителя.

О пострадавших пока ничего не сообщается.