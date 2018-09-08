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В Казани на остановке задымился трамвай

В Казани на остановке задымился трамвай
16+
Фото: vk.com/vkazani

В Казани на остановке "Улица Джаудата Файзи" загорелся травмай №5, об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Предварительно, трамвай задымился уже во время остановки, у него загорелась крыша. Все пассажиры вышли из вагона, огонь попытались потушить при помощи огнетушителя.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

ProKazan.ru, 10.09.2018, 13:53
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин10 сентября 2018, 14:15
Самое главное, что никто не пострадал.
Та и это должно быть страховым случаем.
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Горожанин10 сентября 2018, 14:25
Кстати , при коммуняках трамваи можно сказать редко дымили .Даже можно сказать таких и случаев то не было . С рельсов сходили . Пишу , потому что в те времена в основном пришлось ездить на учебу в основном на трамваях .А потом и на работу . А сейчас бардак . Однажды ехал на трамвае от Тиктоника до Московского рынка . Так вот ,трамвай прыгал так , как будто у него квадратные колеса . Некоторые пассажиры не выдерживали этой тряски и выходили .
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Нечто10 сентября 2018, 14:44
Как всегда с водителя вычтут с зарплаты, но он что виноват что должного осмотра нет на смотровых канавах? Выпускают с неисправными тормозами в город. В паспорте вагона пишут заявки о неисправностях, пишут слесаря ответ либо исправлено либо нет запчастей. Как приходят проверки такие паспорта убирают заводят новые. то что горожане в городе видят это верхушка айсберга, а о реальных проблемах транспорта никто не знает. Вагоны многие ушатаные, то кардан упадет, то движок, то пантограф рассыпится от ветхой контактной сети и за все платит водитель. А должен отвечать обслуживающий персонал. Согласно должностной инструкции водителя трамвая, водитель не должен выезжать на неисправном вагоне. Однако получается что для создания видимости полного выпуска подвижного состава, если перед выпуском обнаружилась неисправность начальство орет, выезжай. Но говорят выезжай до Халитова, на петлях разворачивайся и в парк. Если неисправность появилась на линии, то запрещают на буксире заезжать в депо, должны стоять неисправные на конечных и разворотных петлях всю смену. Делается для того если приедет проверка с управления в депо чтобы они видели пустоту, типа все вагоны на выпуске.
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Горожанин10 сентября 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда с водителя вычтут с зарплаты, но он что виноват что должного осмотра нет на смотровых канавах? Выпускают с неисправными тормозами в город. В паспорте вагона пишут заявки о неисправностях, пишут слесаря ответ либо исправлено либо нет запчастей. Как приходят проверки такие паспорта убирают заводят новые. то что горожане в городе видят это верхушка айсберга, а о реальных проблемах транспорта никто не знает. Вагоны многие ушатаные, то кардан упадет, то движок, то пантограф рассыпится от ветхой контактной сети и за все платит водитель. А должен отвечать обслуживающий персонал. Согласно должностной инструкции водителя трамвая, водитель не должен выезжать на неисправном вагоне. Однако получается что для создания видимости полного выпуска подвижного состава, если перед выпуском обнаружилась неисправность начальство орет, выезжай. Но говорят выезжай до Халитова, на петлях разворачивайся и в парк. Если неисправность появилась на линии, то запрещают на буксире заезжать в депо, должны стоять неисправные на конечных и разворотных петлях всю смену. Делается для того если приедет проверка с управления в депо чтобы они видели пустоту, типа все вагоны на выпуске.
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Смешно то, что трамвай нового образца. Раньше вообще, фанерные трамваи были и ничего. Вот только окна,когда открывали их вверх, стопор плохо держал. Если высунуться из них, может внезапно, как гильотина упасть на голову. Кто эти трамваи застал, тот знает. :-D:-D
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Нечто10 сентября 2018, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Смешно то, что трамвай нового образца. Раньше вообще, фанерные трамваи были и ничего. Вот только окна,когда открывали их вверх, стопор плохо держал. Если высунуться из них, может внезапно, как гильотина упасть на голову. Кто эти трамваи застал, тот знает. :-D:-D
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Окна? Единственное как гильотина это трамвай рвз, только окна там не сверху вниз а снизу вверх
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Ага10 сентября 2018, 15:37
Мой трамвай вчера тоже задымился на рельсах Димаса если вы понимаете о чем я))
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