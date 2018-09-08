В Альметьевске в городском парке авто с ребенком съехало в речку

В Альметьевске в местном в парке "Здоровье" ребенок за рулем иномарки съехал в небольшую речку, информация о происшествии появилась в соцсетях.

По предварительным данным, ребенка в машине оставила мать, которая вышла, оставив двигатель включенным. Ребенок сел вперед и снял машину с ручного тормоза, в результате она скатилась в реку.

Вытащить иномарку из реки помогли прохожие, в ДТП никто не пострадал. Женщине придется заплатить штраф.