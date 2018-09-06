В Госдуме предложили запретить ремонтировать дороги днем

В Госдуме предложили рассмотреть возможность запретить проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос министру транспорта Евгению Дитриху подготовил депутат Иван Сухарев.

По мнению депутата, запрет позволил бы существенно сократить пробки, а также избежать экономических потерь, связанных с простоем автотранспорта.

Депутат пояснил, что ранее граждане в своих обращениях также неоднократно отмечали, что когда начинается ремонт или уборка дороги в дневное время суток — практически мгновенно возникает транспортный затор.

- В частности такие обращения поступали от граждан из Башкирии. В ходе рабочей поездки в Иглинский район на участке трассы Уфа — Челябинск федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку этот участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, это вызвало серьезный автомобильный коллапс в обоих направлениях, — приводит слова Сухарева RT.