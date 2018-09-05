В Казани почти на месяц перекроют часть проспекта Победы

В Казани перекроют часть проспекта Победы, с 11 сентября по 2 октября движение автомобилей будет ограничено на участке у дома №34а по улица Совхозная и в районе пересечения с Дорожным переулком.

На этих участках будет производиться прокладка водопровода и канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.