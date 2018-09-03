В Казани реконструируют дорогу к аэропорту

В Казани собираются провести масштабную реконструкцию подъезда к аэропорту, сообщил начальник "Волго-Вятскуправтодора" Илдар Мингазов.

Предполагается перевести дорогу в другую категорию, провести реконструкцию транспортной развязки на трассе Казань – Оренбург и возвести разворотную эстакаду для проезда к Международному выставочному центру "Казань Экспо".

Также было подано обращение в Министерство транспорта России, чтобы перевести дорогу в четырехполосную.

- В этом году ждем финансирование на проектирование этого участка, - цитирует "Татар Информ" слова Илдара Мингазова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтировали еще более 25 км автодороги М7 "Волга". Ремонтные работы завершены сразу на нескольких участках федеральной трассы. Капитальный ремонт проведен на участке автодороги с 794-го по 805-й км вблизи Казани. На проезжей части участка длиной 12 км устранили неровности и укрепили дорожную одежду двумя слоями асфальтобетона.