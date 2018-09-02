СМИ: первый электробус «Камаз» в Москве сломался в первом рейсе‍, перевозя мэра

Презентация первого электробуса "Камаз" в Москве в День знаний закончилась грандиозным «фиаско». Как рассказал в Twitter общественный деятель Максим Кац, электробус, в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин, заглох, проехав три остановки.

- Должно было случиться важное предвыборное мероприятие - запуск первого в Москве маршрута электробусов. Но всё пошло не так. По изначальному плану сегодня на 73 маршрут должны были выйти 30 электробусов, которые призваны зачем-то заменить там троллейбус. Однако, всё зафейлилось... Главный фейл дня - у метро ВДНХ Собянин с группой детей погрузился в один работающий электробус, все поехали в сторону Альтуфьево. Однако, проехав 3 остановки, электробус всех высадил, включая мэра, и уехал в парк, - написал Кац.

В мэрии зявили, что у электробуса кончилась зарядка.

Вечером электробус вновь вышел на линию. Но на этом ничего не закончились.

- С горем пополам электробус проехал от ВДНХ до Алтуфьево. По пути сломался, выключился свет. Потом поехал дальше, но медленно: нас обогнал троллейбус того же маршрута, - заметил активист.

По его словам, троллейбусы заметно лучше.

- ... ездят они как минимум с такой же скоростью, они электрические, вся инфраструктура есть. Зачем такая замена нужна — непонятно. Он весь маршрут идёт под проводами, - заявил Кац.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на ряде маршрутов начали тестировать электробус компании Volgabus. По завершению испытаний будет принято решение, нужно ли закупать такие автобусы в дальнейшем.