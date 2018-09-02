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В России на дорогах собираются поставить динамические знаки‍

В России на дорогах собираются поставить динамические знаки‍
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Фото: ProKazan.ru

Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом сообщили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, передают "Известия".

Знаки будут отображать рекомендуемую скорость движения в зависимости от погодных условий и видимости на скоростных дорогах. На данный момент устройства разрабатываются как часть интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации Федерального закона "Об организации дорожного движения". Эти знаки будут до 10 раз дороже обычных, однако, по мысли разработчиков, помогут снизить смертность на дорогах.

Документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при ведомстве.

По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5–10 раз дороже обычных. Однако, как отмечается, позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

N. Vildanov, 03.09.2018, 09:32
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин03 сентября 2018, 10:02
Уровень безопасности можно повысить только снижая указанную скорость. Поэтому это очередная мошенническая схема по отмыву бабла. Да сколько уже можно ''внедрять '' заведомо провальные проекты ради распила бюджета. Итак уже стариков хотят подольше поэксплуатировать на физическом труде.
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Горожанин03 сентября 2018, 10:10
Я не против прогресса, но в данном случае, затея дорогая, и на мой взгляд, не нужная. Истратят кучу денег, кто-то на этом бабло поднимет, а потом соответствующие органы поймут, что эти "высокотехнологичные" знаки лишь трата денег, и всё на этом закончится. Смертность на дороге не от знака зависит, а от водителя, который за рулём думать не хочет, уткнутся в смартфоны, или гонят как сумасшедшие. Так что, если опасный участок, лучше уж обычный знак ограничения скорости поставить, а вместе с ним и камеру повесить, можно и муляж...Ох и любят у нас заявить о чудо-технике, а потом опрофаниться по-полной...
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Горожанин03 сентября 2018, 10:46
Опять решили деньги"сделать".
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