В России на дорогах собираются поставить динамические знаки‍

Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом сообщили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, передают "Известия".

Знаки будут отображать рекомендуемую скорость движения в зависимости от погодных условий и видимости на скоростных дорогах. На данный момент устройства разрабатываются как часть интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации Федерального закона "Об организации дорожного движения". Эти знаки будут до 10 раз дороже обычных, однако, по мысли разработчиков, помогут снизить смертность на дорогах.

Документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при ведомстве.

По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5–10 раз дороже обычных. Однако, как отмечается, позволят повысить уровень безопасности на дорогах.