В Татарстане на трассе М-7 столкнулись грузовик и «легковушка»: погиб один человек

В Татарстане на трассе М-7 произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «легковушки», сообщили в МВД по РТ.

Авария произошла сегодня в 9.15 на участке автодороги Москва-Уфа.

- Водитель отечественного авто на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком, - рассказали в МВД.

В результате от полученных травм на месте ДТП скончался водитель легкового автомобиля. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время по данному факту проводится проверка.