Наверх
В Татарстане сохранят все пенсионные льготы
11:27, сегодня28
В Татарстане «Лада» врезалась в ВАЗ с прицепом: один человек погиб, трое пострадали
12:19, сегодня3
В Татарстане иномарка насмерть сбила идущего по трассе пешехода
11:58, сегодня
Минниханов открыл скульптуру «Каракуз» в Альметьевске
10:46, сегодня6
27 августа в Казани Том Сойер проведет лекцию и расскажет как заработать денег
В Татарстане задержали геймера, который убил свою жену
10:15, сегодня11
«Давно такого позора не было»: «Ак Барс» крупно проиграл СКА в матче за Кубок открытия
09:15, сегодня9
В Казани состоятся довыборы в Госсовет РТ
08:31, сегодня12
Смартфон в школу: 10 ситуаций, когда гаджет пригодится в школе
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
07:01, сегодня
Под Казанью образовалась многокилометровая пробка
17:38, 01.09.201814
На перекрестке улиц Чуйкова-Мусина «Газель» протаранила Hyundai и врезалась в столб
16:59, 01.09.201818
«Манго Телеком» представила сервис сквозной аналитики
График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan.ru публикует список домов
16:27, 01.09.20181
Сегодня игрой между "Ак Барсом" и СКА начнется новый сезон КХЛ
15:26, 01.09.20189
В Казани экстренно сел самолет, летевший из Когалыма в Москву
13:42, 01.09.201820
Tele2 утроила LTE в Татарстане
Татарский ТЮЗ им. Кариева может возглавить бывшая ведущая ТНВ
10:53, 01.09.201820
С сегодняшнего дня казанцам не рекомендуется посещать городские пляжи
09:36, 01.09.201857
ФК "Ростов" не смог обыграть "Рубин" на домашней арене
09:00, 01.09.20186
Идеи для e-commerce*: как сэкономить на доставке и расширить географию продаж
В первый день осени в Казани ожидается гроза и шквалистый ветер
07:00, 01.09.201810
Ак Барс Банк подарит каждому первокласснику Татарстана образовательные комплекты
17:46, 31.08.201823
В Интернет "утекли" изображения новых айфонов, которые презентуют только 12 сентября
17:00, 31.08.201816
В сентябре запускается прямой авиарейс между Казанью и Тегераном
16:09, 31.08.201816
В Татарстане женщина распространяла порно с детьми
15:14, 31.08.201823
Последнее слово Апокалипсиса, которого судят в Казани за пощечину: "Бог вам судья"
15:14, 31.08.201824
Перед приездом Минниханова рынок у "Проспекта Победы" зачистили от старушек с укропом
13:40, 31.08.201870
"Работы выполнены на 90 процентов": в Казани отремонтировано 26 дорожных объектов
13:24, 31.08.201813
Исследование: треть казанцев жалуется на запах со свалок и мусоросжигательных заводов
12:02, 31.08.201845
Правила жизни лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова
12:00, 31.08.2018102
В Челнах подростка, задержанного по делу о смертельной драке, отправили под домашний арест
11:59, 31.08.20189
Татарстанцев ждет аномально теплый сентябрь
11:01, 31.08.201818
Казанца отправили на 1,5 года в колонию строгого режима за кражу небольшого телевизора
10:57, 31.08.201821
Афиша: уличный кинопоказ, бои по правилам TNA и поездка в Альметьевск на концерт ДДТ
10:50, 31.08.20184
Убийство 16-летнего парня в РТ: подозреваемого освободили от уголовной ответственности
10:33, 31.08.201817
Антирекорд Казани: в столице Татарстана зафиксировали самую длинную пробку на дороге
10:23, 31.08.201810
"Бил деревянным предметом": в Казани сотрудников ИК-18 задержали за избиение осужденных
09:42, 31.08.201815
22-летнего футболиста казанского "Рубина" Егора Сорокина вызвали в национальную сборную
09:19, 31.08.20183
Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»
09:12, 31.08.2018
"МегаФон" и "Билайн" построили на набережных Казани сеть, выдерживающую сверх-нагрузки
08:44, 31.08.20183
День Казани и Татарстана в соцсетях казанцев: площадь Тысячелетия и Центр семьи "Казан"
18:58, 30.08.201840
В Татарстане сотрудник МВД сбил велосипедиста
16:48, 30.08.201834
Презентация нового состава "Ак Барса": концерт Мота и фотографии с Кубком Гагарина
15:32, 30.08.20187
Умер артист Иосиф Кобзон
14:34, 30.08.201874
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух человек
11:59, 30.08.201838
Минниханов попал в первый рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
11:41, 30.08.201847
В Казани открылась новая станция метро
11:19, 30.08.201856
В июле в Татарстане снизились цены на продукты
10:39, 30.08.201824
Минниханов поздравил жителей Татарстана с днем республики
10:03, 30.08.201841
В Татарстане ожидается сильная гроза
08:55, 30.08.201810
Дрифт-шоу, концерт «Hi-Fi» и «Любэ» и конные скачки. Чем заняться на День города в Казани
07:00, 30.08.20189
Казань сегодня: новый пенсионный возраст, смерть священника и труп на заводе
20:03, 29.08.201821
Казанцы выбросили в Булак красноухую черепаху и обрекли ее на смерть
18:00, 29.08.201841
Шаймиев предложил писать названия улиц только на двух языках
17:25, 29.08.201876
В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы
16:58, 29.08.201852
Как казанским родителям оторвать детей от гаджетов и пробудить в них тягу к знаниям
16:58, 29.08.20187
«А если болит спина?». Казанцы не верят в поправки к реформе, озвученные Путиным
16:48, 29.08.201879
В казанском Юдино заложили шайбу в основание ледового дворца
16:35, 29.08.201816
В Казани завершили ремонт улицы Айдарова
15:57, 29.08.201820
Жители Татарстана не пострадали в массовом ДТП с российским туристами в Турции
15:34, 29.08.20189
В казанском зоопарке ищут дом для кролика, которого не смогли скормить хищникам
15:13, 29.08.201838
Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов освобожден из СИЗО‍
14:43, 29.08.201827
СК о смерти должника по алиментам в колонии в Казани: в камере он был не один
14:14, 29.08.201819
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Татарстане «Лада» врезалась в ВАЗ с прицепом: один человек погиб, трое пострадали

В Татарстане «Лада» врезалась в ВАЗ с прицепом: один человек погиб, трое пострадали
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мензелинском районе Татарстана накануне произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Авария произошла на 18 километре автодороги Куземетьево — Кадряково- там столкнулиь «Лада Приора» и ВАЗ 2107 с прицепом.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, еще трое пострадали, - рассказали в МВД.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.


 

ProKazan.ru, 02.09.2018, 12:19
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин02 сентября 2018, 12:56
А какой из этих автомобилей, не легковой ?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 12:57
А какой из них не ВАЗ?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 13:21
цыгане походу на чермете металл собирали, колесо на ходу отвалилось и они оказались на встречной полосе
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru