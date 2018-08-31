В Татарстане иномарка насмерть сбила идущего по трассе пешехода

В Лаишевском районе Татарстана водитель автомобиля Volkswagen Caravella насмерть сбил идущего по трассе пешехода. Об этом сообщили в МВД по РТ.

ДТП произошло сегодня на 25 километре автодороги «Казань-Оренбург».

- Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности.